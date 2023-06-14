Холдинг «Вертолеты России» передал два вертолета Ми-8МТВ-1 «Полярным авиалиниям»

Машины отправятся в самый большой регион России – Республику Саха (Якутия). Там они будут использоваться для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов, в том числе находящихся за Полярным кругом, а также для перевозки пассажиров и грузов. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

«Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 – одни из самых востребованных воздушных судов для полярной авиации, они доказали свою надежность даже в самых суровых условиях. Для жителей Крайнего Севера они часто остаются единственным транспортом. «Восьмерки» способны садиться даже на необорудованные площадки, например, в тундре – для медицинской эвакуации оленеводов. Сегодня Казанский вертолетный завод продолжает плановые поставки вертолетной техники по контракту с ГТЛК. Заказчику передано 14 винтокрылых машин из 26», – отметил генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург.

Машины доработаны для установки дополнительных топливных баков емкостью по 915 литров, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 1050 км. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Всего в авиапарке «Полярных авиалиний» теперь числится 12 вертолетов Ми-8МТВ-1, при этом общее число «восьмерок» в нем превысило 25 машин.