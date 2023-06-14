РУСАЛ и Эн+ запускают Стипендиальную программу для талантливых студентов

РУСАЛ в партнерстве с Эн+ запускают программу материальной поддержки для успешных студентов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях России, на 2023-2024 учебный год.

Стипендиальной программой объединены 10 регионов России и 20 городов ответственности компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.

РУСАЛ и Эн+ приглашают к участию студентов очной формы обучения 56 профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию на обучение по специальностям четырех направлений: энергетика, металлургия, педагогика и медицина.

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц.

Помимо стипендий, для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛа и Эн+.

«Стипендиальная программа – это часть большого комплекса программ, который реализуется нашими компаниями совместно с образовательными партнерами – школами, сcузами, вузами. Мы совместно готовим думающих, творческих, целеустремленных, желающих расти и развиваться молодых людей. И, конечно, после получения образования и профессий очень хотим видеть выпускников этих программ на предприятиях в городах, где работают РУСАЛ и Эн+. Будут ли это предприятия металлургии и энергетики – непринципиально. Мы уверены, что ребята станут профессиональными специалистами и экспертами в своей профессии, будут развивать экономику городов, будут нас лечить, учить наших детей в своих родных городах, делать жизнь в них лучше и комфортнее. Инвестиции в развитие молодежи – это залог успешного развития компаний, городов, страны», – отметила Марина Деревлёва, директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа.

Прием заявок от претендентов будет проходить с 13 июня по 16 июля 2023 года на корпоративном портале. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 26 августа будет проведена экспертиза полученных заявок. Имена 150 стипендиатов компании назовут в сентябре 2023 года.