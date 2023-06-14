Право на отпуск есть у каждого работающего человека. Это записано в Конституции Российской Федерации. Воспользоваться этим правом и по-настоящему восстановить силы получается не всегда. Эксперты hh.ru разобрались, что сделать, чтобы на отдыхе не дергаться на оповещения из рабочих чатов.

Всё, что касается отпуска, регулирует Трудовой кодекс. Каждый руководитель обязан составить график отпусков, а каждый работник — ознакомиться с ним и вовремя отправиться отдыхать. А ещё всегда можно попросить начальника перенести отпуск на более удобное время. Заявление на отпуск нужно написать за две недели до его начала. И этого времени достаточно, чтобы подготовить всех к вашему временному отсутствию на работе, считают эксперты hh.ru.

Предупредите коллег

Если вы ведёте проект с другими сотрудниками, сообщите им, когда начнётся и какого числа закончится ваш отпуск. Срочные задачи можно выполнить заранее, а остальные — поставить на паузу. Можно запланировать работу так, чтобы на время вашего отпуска пришлось какое-то согласование или часть задачи, которую обычно поручают подрядчику.

Расскажите, где проведете отпуск. Если это отдых в горах без связи и интернета — заранее объясните коллегам, что не сможете быстро ответить на их вопросы или подключиться к рабочему обсуждению.

Делегируйте полностью

Чтобы с пользой для дела делегировать задачи, нужно передать другому сотруднику и полную ответственность за конкретный этап или процесс. Нет смысла передавать работу другому, но при этом постоянно проверять, всё ли сделано правильно. Ведь в таком случае работа всё равно останется с вами, так как вы будете тратить на неё время. Лучше контролировать только срок выполнения, а не весь процесс.

Как забыть о работе в отпуске?

Как известно, незаменимых людей нет. А если перед отпуском стало ясно, что на вас завязаны вообще все ключевые процессы — это повод задуматься о перераспределении обязанностей. В любом случае с точки зрения закона заботу о выполнении вашей работы во время отпуска должен взять на себя работодатель.

Уход сотрудника в отпуск в согласованные и отмеченные в графике сроки не должен становиться неожиданностью для начальника. В Трудовом кодексе РФ прописаны различные варианты организации труда на период отпуска основного сотрудника: от совмещения должностей до привлечения стороннего работника на краткосрочный трудовой договор.

Настройте почту и чаты

Привычка постоянно просматривать оповещения и обновлять почтовые приложения может испортить любой отдых. Поэтому стоит потратить время в последний рабочий день, чтобы отключить оповещения в рабочих чатах и написать дружелюбный автоответ для служебной электронной почты. Например, такой: «Здравствуйте. Я в отпуске с 6 по 13 августа. Если у вас что-то срочное — напишите Марине, она сейчас замещает меня».

Если на время отпуска всё-таки выпадает какое-то важное рабочее событие, договоритесь о способе связи с вами. Пусть о нём знают только один-два человека, которые оповестят, если нужно. Сообщите, в какое время вы сможете быть на связи. Если ситуация того требует, оставьте номер телефона отеля в качестве запасного канала связи. Примените метод «пустого инбокса»: перед отпуском ответьте на все важные письма, сделайте необходимые звонки. Тогда вы уйдёте на отдых с ощущением завершённости и, как следствие, спокойствия за дело.

Разрешите себе отдыхать

Разрешите себе не думать о работе в те несколько дней, которые отведены для отдыха. Помните, что постоянное рабочее напряжение, необходимость решать ежедневно крупные и мелкие задачи — всё это сильно расходует эмоциональные и психические ресурсы.

Отпуск дан нам не зря — это время восстановить силы, расслабиться и переключиться. Если вам свойственны гиперответственность и желание постоянно контролировать рабочие процессы — запланируйте пару встреч с психологом. Возможно, чтобы научиться отдыхать, вам потребуется чуть больше времени. Зато это будет полноценная и яркая часть вашей жизни, четко отделённая от офисных задач и рабочих обязанностей или существующая в гармонии с ней.

Когда начальник нарушает закон

Выдернуть вас из отпуска без вашего согласия нельзя, это нарушение трудового законодательства. В соответствии со статьей 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. Если работник против, работодатель не имеет права требовать от него досрочно выйти из отпуска либо выполнять какие-то задачи.

Кроме того, работодатель не вправе требовать перенос согласованного в графике отпуска на другой период, если работник на это не согласен – это тоже прямое нарушение трудового законодательства. Есть отдельные категории работников, которых вообще нельзя вызывать из отпуска. Это несовершеннолетние, беременные и работники, которые трудятся на работах с вредными и опасными условиями труда.

Если работодатель нарушает закон — отказывает в отпуске, требует перенести его или вызывает вас на работу с отдыха, — стоит обратиться в трудовую инспекцию.