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Названы суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним в Иркутской области

В Приангарье вступил в действие закон №66 «Об административной ответственности за продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих». Документ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность:

  • физические лица – административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей;
  • должностные лица – от 10 до 15 тыс. рублей;
  • индивидуальные предприниматели – от 10 до 15 тыс. рублей;
  • юридические лица – от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что в соответствии с Законом Иркутской области№ 53-ОЗ от 3 мая 2023 года «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской области» в Приангарье запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков гражданам, не достигших совершеннолетия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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