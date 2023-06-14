Названы суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним в Иркутской области

В Приангарье вступил в действие закон №66 «Об административной ответственности за продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих». Документ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность:

физические лица – административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей;

должностные лица – от 10 до 15 тыс. рублей;

индивидуальные предприниматели – от 10 до 15 тыс. рублей;

юридические лица – от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что в соответствии с Законом Иркутской области№ 53-ОЗ от 3 мая 2023 года «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской области» в Приангарье запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков гражданам, не достигших совершеннолетия.