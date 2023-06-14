Доля юаня на российском биржевом рынке выросла до 39,2%

В мае трансформация структуры российского валютного рынка продолжилась. Доля юаня в совокупном биржевом обороте продолжила расти, тогда как доля операций с «токсичными» валютами сократилась, говорится в очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ РФ.

С учетом роста доли юаня во внешней торговле в мае тренды изменения структуры российского валютного рынка остались прежними. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 36,1 до 39,2%, а доля «токсичных» валют сократилась до 59,4%. В частности, доля доллара США в объеме операций возобновила снижение, достигнув 43,7% (на конец апреля – 44,5%), а доля евро сократилась с 17,8 до 15,7%.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в прошлом месяце увеличился относительно апреля ($7 млрд) на 30% м/м, до $9,1 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. оставалось на высоком уровне — 80%.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, которые приобретали валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 449 млрд руб.

Физические лица действовали контрциклически: покупали иностранную валюту во время укрепления рубля, продавали в периоды ослабления. Тем не менее по итогам месяца они стали нетто-покупателями валюты. Совокупные покупки населения составили 67 млрд руб.

В экспортно-импортных операциях доля юаня продолжила увеличиваться, достигнув в апреле 23% в экспорте и 31% в импорте (в марте 18 и 27% соответственно).