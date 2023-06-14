Названа схема мошенничества при приеме на работу

В Москве экономист попыталась устроиться на работу онлайн и отдала мошенникам 2,6 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным канала, 43-летняя женщина искала в интернете работу ведущим экономистом и наткнулась на заманчивую вакансию, где нужно было только просматривать документы и ставить подписи, получая при этом высокую зарплату.

Экономист откликнулась на предложение, после чего с ней связались по Skype. Во время разговора «работодатели» попросили женщину нажать пару кнопок на смартфоне, чтобы получить демонстрацию экрана.

После этого женщине прислали ссылку на приложение, которое нужно было установить, а затем перевести деньги на свой номер телефона. Средства на него не поступили, и для того чтобы «вернуть» их, москвичке сказали установить еще несколько банковских приложений.

Следуя инструкциям, экономист оформила в них кредиты на 2,6 млн рублей. Деньги быстро пропали, а вместе с ними — и проводившая собеседование компания. Женщина обратилась в полицию, кибермошенников начали разыскивать.