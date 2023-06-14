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Ежегодно на Кругобайкальской железной дороге специалисты замечают 25-28 медведей

Фото из архива ФГБУ &#171;Заповедное Прибайкалье&#187;

На КБЖД животных привлекают не поезда и туристы, а открытые склоны гор юго-восточной экспозиции, которые равно освобождаются от снега и хорошо прогреваются. Об рассказала Татьяна Десятова, научный сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На этих склонах весной раньше появляется трава, легче раскопать различные корневища, муравьев и найти другой корм. По мере повсеместного появления растительных кормов, поспевания ягод и ореха, медведи откочевывают со склонов и с середины лета встречаются на КБЖД заметно реже.

«Протяженность КБЖД – порядка 90 километров, за вычетом территорий населенных пунктов, можно говорить о 70 километрах, на которых можно встретить медведей. Ежегодно в мае-июне здесь обитает 25-28 особей. Это ни много, ни мало. Медведей на КБЖД ровно столько, сколько позволяет экологическая емкость данного участка угодий», – говорит Татьяна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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