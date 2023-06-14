Сбер седьмой год подряд признан крупнейшим эквайером Европы

Сбер упрочил лидирующие позиции в рейтинге крупнейших эквайеров Европы по итогам 2022 года по версии The Nilson Report. Уже семь лет, начиная с 2017 года, банк стабильно занимает верхнюю строчку рейтинга.

Более того, в 2022 году Сбер впервые вошёл в тройку рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге, обогнав Worldpay from FIS.

При этом в прошлом году Сбер показал максимальный абсолютный прирост количества обработанных транзакций среди топ-7 компаний рейтинга: если в 2021 году было проведено 37,93 млрд транзакций, то в 2022 году — уже 42,10 млрд (+4,17 млрд). Находящийся на втором месте рейтинга эквайер Nexi в 2022 году провёл 11,75 млрд транзакций — в 3,5 раза меньше, чем у Сбера.

Уход международных платёжных систем из России увеличил трафик национальной платёжной системы: её доля по итогам 2022 года составила 91% от всего количества транзакций в эквайринге Сбера. При этом совокупно транзакции Visa и Mastercard в эквайринге Европы, которые раньше регулярно росли, в прошлом году сократились на 4,5% по сравнению с 2021 годом, а транзакции национальных платёжных систем Европы («Мир», BanContact, GiroCard, PagoBancomat, Troy и другие) выросли на 130%.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Несмотря на непростую ситуацию в прошлом году на финансовом рынке, Сбер уже седьмой год подряд становится лидером европейского рейтинга The Nilson Report по количеству транзакций. И, что очень важно для нас, Сбер впервые вошёл в топ-3 рейтинга по количеству обработанных интернет-транзакций. И это при том, что всего 9% операций банка проходит в интернете, — это говорит о большом потенциале развития электронной коммерции в России».