Альфа-Онлайн стал лучшим мобильным банком года

Мобильный банк Альфа-Онлайн получил сразу три награды технологичной премии «FinTech Awards Russia», в том числе главную — «Digital Bank of the Year». Кроме того, мобильный банк получил награду «Personal Finance Innovation Award» за близость в сервисе и функциональности к мобильному приложению. Владимир Китляр, руководитель дирекции Альфа-Онлайн, стал «FinTech Visionary of the Year».

«Технологии мобильных браузеров не стоят на месте, для веба появляется множество экспериментальных и полезных функций. При этом для нас важно, чтобы клиентский опыт онлайн-банкинга был удобным вне зависимости от устройства. Поэтому Альфа-Онлайн сохраняет знакомые пользователям приложений возможности — Face ID, оплату по QR, сканер номеров телефона, удобный интерфейс», — отметил Владимир Китляр.

Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает на всех смартфонах. Он такой же, как приложение, и даже удобнее — его не нужно скачивать.

Национальная премия «FinTech Awards Russia» награждает проекты в области финансов и поддерживает инновации, делающие клиентский опыт лучше.