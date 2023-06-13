Клиенты Альфа-Банка получат самый большой кэшбэк в стране: 10% кэшбэка на любые покупки на Яндекс Маркете.
Чтобы получить максимальный кэшбэк, нужно оплатить покупки до 50 тысяч любой картой Альфа-Банка до 8 июля.
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Новости
Альфа-Банк заплатит кэшбэк 10% на все покупки на Яндекс Маркете
Клиенты Альфа-Банка получат самый большой кэшбэк в стране: 10% кэшбэка на любые покупки на Яндекс Маркете.
Чтобы получить максимальный кэшбэк, нужно оплатить покупки до 50 тысяч любой картой Альфа-Банка до 8 июля.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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