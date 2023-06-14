Банк «Союз» стал лауреатом престижной премии FinTech Awards

Банк «Союз» стал лауреатом престижной национальной премии FinTech Awards Russia 2023, завоевав награду за совместный проект с компанией РБС — «Роутер для электронной коммерции».

Данный проект создавался для крупных интернет-магазинов с целью маршрутизации платежей с применением единой платежной страницы для клиента с максимальным выбором способов оплаты.

Национальная премия FinTech Awards Russia основана международным технологическим сообществом Spectrum350 при поддержке системообразующих банков РФ. Основная задача экспертов сообщества — выявить технологические компании, разрабатывающие инновационные технологические решения для финансового и страхового секторов, а также банки, активно внедряющие новые продукты.

Жюри конкурса также высоко оценило экосистему «Инго», особо отметив среди конкурентов выгоду подписки «Инго плюс».

При оценке номинантов члены жюри исходили из следующих критериев: