Примсоцбанк: Держатели "Мир" получат 30 дней доступа к материалам "Ростелеком Лицей"

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 30 дней бесплатного доступа ко всем образовательным программам «Ростелеком Лицей» по промокоду.
Для того, чтобы получить промокод:
• Нажмите на кнопку «Получить подарок»;
• Ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет, Мир!» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 июля 2023, а активировать до 10 сентября 2023;
• Перейдите на сайт Ростелеком Лицей, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь;
• Введите промокод в специальной строке «Введите промокод»;
• Получите 30 дней доступа ко всем образовательным материалам.
Важно: промокод является уникальным и применяется один раз.
Организатор Акции: ПАО «Ростелеком»;
Адрес местонахождения: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А. ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 784201001.
Для того, чтобы получить промокод:
• Нажмите на кнопку «Получить подарок»;
• Ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет, Мир!» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 июля 2023, а активировать до 10 сентября 2023;
• Перейдите на сайт Ростелеком Лицей, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь;
• Введите промокод в специальной строке «Введите промокод»;
• Получите 30 дней доступа ко всем образовательным материалам.
Важно: промокод является уникальным и применяется один раз.
Организатор Акции: ПАО «Ростелеком»;
Адрес местонахождения: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А. ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 784201001.
Срок действия акции 10.05.2023 - 31.07.2023