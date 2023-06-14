В 2030 году потребление мороженого вырастет до 55 стаканчиков на россиянина

В 2023 году потребление мороженого в России увеличится до 3,3 кг на человека, а затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг по итогам 2030 года. Такой прогноз дают аналитики Россельхозбанка в преддверии Всемирного дня мороженого 10 июня.

В течение предыдущих 10 лет россияне с каждым годом съедали всё больше любимого летнего лакомства. Наибольший результат достигнут в 2021 году – 3,5 кг на человека. В 2022 году наблюдалось небольшое снижение – до 3,2 кг на человека, что Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка связывает в первую очередь с более холодным летом, а также временным нарушением логистических цепочек и ростом стоимости упаковки и ингредиентов. Тем не менее, этот результат всё равно оказался выше, чем в 2020 или более ранние годы.«К драйверам роста спроса на мороженое мы относим расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление так называемого фитнес-мороженого с низкой калорийностью. Получается, что для сладкоежек, и для любителей правильного питания создан рынок с растущим и доступным ассортиментом. Уже в 2025 году россияне установят новый рекорд потребления мороженого в 3,6 кг на человека в год, а в 2030 году показатель вырастет уже до 4,4 кг на человека, что на 37,5% превысит результат 2022 года», – прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.В пересчёте на порциив 2022 году россияне съедали 40 стаканчиков мороженого, в 2023 году съедят 41 стаканчик и две столовые ложки, в 2025 году – 45 стаканчиков, а в 2030 году – уже 55 стаканчиков.По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство мороженого в России по итогам 2030 года достигнет 614,5 тыс. тонн, что на 31% превысит объём за 2022 год.Больше всего мороженого в России создают предприятия Центрального федерального округа (33%), Сибирского (17%) и Южного (14%). На остальные федеральные округа суммарно приходится 28% отечественного мороженого.«Мороженое – это продукт глубокой переработки, а значит, у него высокая добавленная стоимость. Этот фактор будет стимулировать российских производителей молока создавать новые производства. Помимо внутреннего рынка драйвером станет экспорт, где мы видим главные перспективы в Азии и на Дальнем Востоке. Так, Китай является вторым в мире рынком сбыта после Евросоюза, в 2022 году он импортировал мороженого на $103 млн. Работа по перестройке логистических маршрутов, а также снятие ковидных ограничений в Поднебесной помогут росту объемов экспорта молочной продукции, в том числе мороженого из России», – добавил Андрей Дальнов.В 2022 году основным покупателем российского мороженого на международном рынке стал Казахстан, на который пришлось 44% российского экспорта мороженного, или $6,8 млн.