Борис Листов и Ирина Жачкина награждены медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой» Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова и Первого заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Ирину Жачкину.

Награды руководителям банка присуждены за весомый вклад в финансирование агропромышленного комплекса и реализацию приоритетных проектов Чеченской Республики.

«Россельхозбанк полноценно участвует в жизни Чеченской Республики. Мы являемся системообразующим банком для региона, охватываем услугами 100% сельских территорий, занимаем значительную долю в обслуживании физических и юридических лиц. Мы движемся в правильном направлении и вместе с руководством Чеченской Республики решаем задачи, важные для региона и страны в целом. Мы очень рады нашему сотрудничеству. Выражаю признательность Рамзану Ахматовичу Кадырову и в целом руководству Чеченской Республики за высокую оценку нашей работы», – отметил Борис Листов.

Медали руководителям банка по поручению Рамзана Кадырова вручил Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики – Полномочный представитель Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации Бекхан Таймасханов.

«Мы благодарны за то, что Россельхозбанк вносит большой вклад в развитие Чеченской Республики, занимает значимое место в экономике и финансировании многих проектов. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет только укрепляться», – заявил Бекхан Таймасханов.

Кроме того, почетной грамотой Главы Чеченской Республики за весомый вклад в организацию процесса кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе награжден Директор департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Алексей Истомин.