Борис Листов и Валерий Лимаренко обсудили совместное развитие АПК Сахалинской области

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе рабочей встречи договорились о расширении сотрудничества в развитии агропромышленного комплекса региона.

Борис Листов отметил, что РСХБ видит большой потенциал у АПК Сахалинской области. «Банк готов помогать региону своей экспертизой, работать с потенциальными инвесторами и партнерами, наращивать финансирование сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса. Предлагаю совместно разработать стратегию развития АПК Сахалинской области и представить ее на Восточном экономическом форуме. Надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень», – заявил Председатель Правления Россельхозбанка.

Валерий Лимаренко поддержал предложение Бориса Листова и заявил о «полной готовности» расширять сотрудничество. «Мы рады рассмотреть новые векторы развития АПК. В Сахалинской области постоянно растет уровень самообеспеченности продуктами, и сейчас нас прежде всего интересует расширение возможностей экспорта, а также глубокой переработки», – добавил глава региона.

Кроме того, стороны обсудили реализацию в регионе образовательных проектов, включая «Школу фермера» Россельхозбанка, а также совместное проведение ярмарок фермерской продукции.