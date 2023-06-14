241,9 млн рублей на строительство модульных отелей получит Иркутская область

Первый транш в 141,1 млн поступит в этом году, 100,8 млн – в 2024-м. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На создание построек для размещения туристов в регионах направят около 8 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

– Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России, – отметил Михаил Мишустин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на то, что в конкурсном отборе участвовало 70 регионов, субсидии будут предоставлены на условиях софинансирования 38-ми.

– Общая сумма поддержки в 2023-2024 годах с учетом областного софинансирования составит 252 млн рублей. Благодаря этим средствам будет создано около 170 новых номеров, что, безусловно, является дополнительным шагом в направлении развития туризма в Прибайкалье, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Конкурсный отбор региональных заявок был проведён комиссией Минэкономразвития в апреле – мае 2023 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, что в 2022 году по этому проекту Иркутская область получила на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии, еще 8,3 млн рублей составило софинансирование из областного бюджета. Поддержку получили 10 проектов. Ожидается, что уже к 1 июля 2023 года будут готовы новые предложения по размещению в Иркутске, а также в Ольхонском и Слюдянском районах. Согласно плану, будет создано не менее 140 номеров на 280 мест.