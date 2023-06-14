Российская экономика может закончить год ростом в 2%

Финансовая система страны прошла этот период с удивительной устойчивостью, и падение ВВП на 2,1% по итогам 2022-го – это минимум, который никто не мог себе представить, рассказал в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф.

В первую очередь испытание выпало на долю финансового сектора. Это был один из самых сложных годов за всю историю Сбербанка. Но, тем не менее, банкир видит, что рыночность экономики, ее огромный потенциал к приспособлению к новым условиям и конкуренция сделали свое дело.

«Наш прогноз на этот год – экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз – порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», – говорит Греф.