Продажи камер видеонаблюдения к сезону отпусков увеличились в два раза в Иркутске

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В апреле и мае зафиксирован возросший интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в два раза в штуках по сравнению с тем же периодом 2022 года. Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание иркутян обезопасить своё имущество в период летних отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.

Бренд Xiaomi остаётся самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома вместе с камерами иркутяне приобретают датчики движения. В мае и апреле продажи этих товаров увеличились на 60% по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.