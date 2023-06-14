Визитно-информационный центр открылся на Ольхоне

13 июня в Прибайкальском национальном парке, в поселке Хужир Ольхонского района (ул. Байкальская, 50 территория Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») состоялось открытие визитно-информационного центра, посвященного природе Байкала и истории острова Ольхон. На мероприятие были приглашены представители туриндустрии Прибайкалья, администрации Ольхонского района Иркутской области, посетители Прибайкальского национального парка и гости посёлка Хужир.

С 14 июня 2023 года ВИЦ «Ольхон» приступил к плановой работе по экологическому просвещению населения, предоставлению услуг по проведению публичных мероприятий и оформлению посещения особо охраняемой природной территории «Прибайкальский национальный парк».

ВИЦ «Ольхон» представляет собой некапитальное сборно-разборное двухэтажное здание площадью в 290 квадратных метров, в котором расположены ресепшен, гардероб, кухня, конференц-зал, кабинет директора, летняя терраса и санузлы (отходы утилизируются в замкнутой системе, предназначенной для экологичного сбора и переработки ЖБО). Значительную часть площади здания занимают познавательные интерактивные экспозиции, посвящённые тематическим блокам: "Озеро Байкал", "Природные комплексы острова Ольхон", "Легенды и мифы Ольхона", "Экологический туризм на Ольхоне: Уникальные объекты и достопримечательности», «Подводный мир Байкала", в которых посетители могут взаимодействовать с экспонатами визуально, тактильно, аудиально. Для маломобильных посетителей в здании предусмотрен гусеничный мобильный лестничный подъемник.

Посещение ВИЦ на острове Ольхон для детей – бесплатное. Доступна предварительная регистрация посещения по телефону 8 991 434 18 03.