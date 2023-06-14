Новости

Крупные банки предлагают акции для вкладчиков с розыгрышем призов

По данным исследования финансового маркетплейса Банки.ру, больше 90% респондентов ищут вклады сроком до одного года. В приоритете предложения с повышенной ставкой или на специальных условиях. Ряд крупных банков реагируют на эти ожидания запуском специальных акций для вкладчиков с повышенной ставкой.

В частности, запуске акционных предложений для сберегателей объявили Газпромбанк и «Открытие». При этом банк «Открытие» не только предлагает повышенную ставку, но и дает возможность принять участие в розыгрыше миллиона рублей, а каждый десятый вкладчик сможет выиграть дополнительное повышение ставки вклада на 1 процентный пункт.

Подобными промовкладами банки пытаются привлечь новых лояльных клиентов и обеспечить части из них ставки по депозитам выше среднерыночных значений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ПМЭФ
Юань займет до половины объема валютных сбережений россиян в 2024 году
Продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей в 2023 году
Инфляция в России может разогнаться до 5,5%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес