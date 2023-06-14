Большинство сибиряков предпочитают российские и советские фильмы

54% россиян пользуются платными онлайн кинотеатрами. 39% считают, что России нужно наращивать производство собственных кинофильмов и сериалов и производить их не меньше, чем Голливуд или Болливуд. Большинство сибиряков не готовы тратить на просмотр кино и сериалов более 500 рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

40% опрошенных продолжают смотреть фильмы и сериалы «недружественных» стран постоянно, как и в прошлые годы. Еще 2% стали смотреть эти фильмы чаще, чем раньше. При этом 36% стали смотреть их реже, чем раньше. Еще 7% перестали смотреть фильмы производства США, стран ЕС и Великобритании в последние два года, а 15% не смотрели их раньше, не смотрят и сейчас.

Около половины опрошенных (47%) время от времени смотрят фильмы «дружественных» стран (индийские, китайские, казахстанские), которые появляются в платных онлайн-кинотеатрах. 8% делают это постоянно. 45% опрошенных не смотрят и не намерены смотреть фильмы этих стран. Сибиряки давали такой ответ чаще жителей других макрорегионов страны.

Отвечая на открытый вопрос о том, фильмы и сериалы каких стран они предпочитают (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли российские и советские (81%), а также американские (48%). Европейское кино предпочитают 38% опрошенных, турецкое 13%, китайское 10%, индийское 4%.

39% опрошенных считают, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. По мнению четверти респондентов, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды. 21% сказали, что им все равно, еще 15% затруднились с ответом.

5% не против тратить на просмотр кинофильмов и сериалов ежемесячно от 1000 до 3000 тысяч рублей. 15% хотели бы уложиться в 500-1000 рублей. Еще 49% готовы платить за кино не более 500 рублей в месяц. А 30% - ни копейки.

По данным опроса, 54% респондентов пользуются платными онлайн кинотеатрами: 26% редко, 28% - постоянно. 46% не смотрят кино в платных сервисах.

* Опрос проведен 31 мая - 2 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.