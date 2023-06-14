Более 1000 человек приняли участие в «Слатакиаде»

«Слатакиада» традиционно прошла во вторую субботу июня и собрала на площадке более 1000 человек. В спортивном мероприятии приняли участие 20 команд, которые на протяжении пяти часов соревновались в 12 состязаниях и финальной эстафете.

Как подчеркнул исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер, такие мероприятия - неотъемлемая часть жизни каждой компании. Они формируют командный дух и помогают добиваться успехов как на работе, так и в жизни.

- Самый эффективный человек в организации - это тот, кто самостоятельно принимает решения. Он умеет не только работать, но и отдыхать. Тимбилдинги как раз и созданы для того, чтобы показать, что эти две сферы можно совмещать. У сотрудников «Слаты» нет этих границ. Они отдыхают и добиваются отличных результатов. Будь это работа, «Слатакиада» или предстоящий марафон. Радует, что «Слатакиада» уже давно вышла из формата внутрикорпоративного мероприятия, и каждый год состав участников расширяется, - считает Ярослав Шиллер.

В 2023 году впервые поборолись за кубок победителей команды компаний Билайн, Мегафон, Теле2, Альфа-банка, торговых сетей «Пятерочка» и «Красный Яр» из Красноярска.

- Тот, кто приходит на «Слатакиаду» в первый раз понимает, какой здесь будет накал страстей. И это помогает сплотить как коллектив каждой отдельно взятой организации, так и лучше узнать коллег из других крупных компаний, наладить деловые контакты, приобрести новых друзей. Людям нужна идея коллективизма и праздника. Это заряд эмоций, который оставляет приятные воспоминания, - отметил председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц.

В этом году спортивный праздник впервые прошел на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Команды соревновались в импровизированном рафтинге, вязании узлов, преодолении препятствий, игровых и беговых конкурсах на ловкость, внимательность и скорость. Для групп поддержки были организованы интерактивные площадки – гейм-зона, различные мастер-классы, кинотеатр под открытым небом и аниматоры для маленьких болельщиков.

Впервые победителями соревнований стала команда СБЕРа. Победители традиционно получили кубок и денежный приз.

- Мы участвуем в «Слатакиаде» не впервые. Очень хотели победить, и мы это сделали! Конкурсы были в меру сложными и очень интересными. Мы не смогли бы получить этот кубок, если бы не наша сплоченность. Подобные мероприятия укрепляют общий дух, заряжают эмоциями на все лето и оставляют только положительные впечатления, - поделилась впечатлениями капитан команды победителей СБЕРА Ирина Куртаева.

А две команды, которые представляли компанию «ХлебСоль» стали призёрами. Третье место - у иркутской «ИКССоль», второе - у «DarkHorse» из Саянска.