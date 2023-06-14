ВТБ переведет 100% банкоматов на отечественное ПО

ВТБ продолжает масштабный проект по импортозамещению в банкоматной сети. Сегодня уже 70% устройств самообслуживания банка переведены на отечественное мультивендорное программное обеспечение. Полный переход всех банкоматов завершится до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Банкоматы ВТБ уже переведены на антивирусное решение «Лаборатории Касперского» KESS (Kaspersky Embedded Systems Security). Банк также прорабатывает возможности импортозамещения презентационного слоя ПО, которое обеспечивает непосредственное взаимодействие пользователя с банкоматом.

«Необходимость перехода на российские технологии после ухода западных компаний с нашего рынка очевидна. Отечественное ПО, которое мы используем для банкоматов, зарегистрировано в Минкомсвязи и позволяет решить целый ряд технологических проблем. Оно отличается значительной функциональностью при разработке, тестировании и внедрении новых решений, снижает потенциальное число сбоев в их работе. Наша основная задача – обеспечить привычно легкий и удобный сервис для клиентов, чтобы любые технологические изменения прошли для них максимально незаметно», – отметил Анатолий Печатников.

ВТБ постоянно обновляет парк банкоматов, тестируя новые модели, произведенные как в России, так и в дружественных странах – в частности, в Китае.

По словам Анатолия Печатникова, на фоне общего тренда на рынке к сокращению численности банкоматов более востребованным становится объединение сетей различных банков, что позволяет удовлетворить потребности большего числа клиентов.

«После недавнего объединения банкоматных сетей ВТБ, «Открытия» и РНКБ общее число наших устройств самообслуживания превысило 19 тысяч. Особое значение при этом имеет появление дополнительного «финансового моста» между Крымом и материковой частью России – теперь объединенная банкоматная сеть покрывает все регионы страны», – уточнил зампред ВТБ.