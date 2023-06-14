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«Мы за конкуренцию, но пока НСПК справляется» – зампред ВТБ о создании новой платежной системы в России

Сегодня глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России альтернативную НСПК платежную систему. По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, это НСПК вполне справляется во своим задачами, а новая система потребует значительных инвестиций.

– Разговоры об этой инициативе на рынке ведутся, мы участвуем в них. Мы всегда выступаем за здоровую конкуренцию, в том числе – в части платежных систем и сервисов. Однако запуск новой системы – это большая ответственность и шаг, требующий значительных инвестиций для обеспечения качества, надежности  и безопасности. Надо понимать, что это в перспективе даст клиентам, банкам и всей платежной инфраструктуре России. НСПК отлично справляется со своими задачами сейчас, особую роль система сыграла в критический момент введения санкций – не секрет, что карты "Мир" смогли практически полноценно заместить ушедшие с рынка Visa и MasterCard. Когда мы поймем, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить – тогда можно будет заняться этим вопросом в практической плоскости, – заявил в кулуарах ПМЭФ Анатолий Печатников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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