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Почти 300 населенных пунктов Приангарья остались без света из-за сильного ветра

Мощный ветер обрушился на Иркутскую область вечером 14 июня – из-за непогоды без света остались практически 300 населенных пунктах в нескольких муниципалитетах, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Иркутской области было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в поселке Усть-Уда», – пояснили в ведомстве.

Сегодня и 15 июня по области местами ожидается сильный северо-западный ветер 15-20 м/с и очень сильный ветер 25-28 м/с, по озеру Байкал возможны порывы 30-35 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и даже град.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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