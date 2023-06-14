Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 40 человек

Массовое отравление шаурмой зафиксировали сегодня в Иркутской области – в настоящее время число людей с острой кишечной инфекцией превысило 40, сообщили в региональном правительстве.

«За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторые – повторно, 21 человек от госпитализации отказался, получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов – легкое или средней степени тяжести. Вопросы оказания им медпомощи держу на личном контроле», – пояснил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Количество госпитализированных после посещения заведения «Шаурму хочу» в городе Братске составило 18 человек.

Ранее из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас ведется. Региональное управление Роспотребнадзора взяло смывы и пробы, чтобы провести собственную проверку.

Деятельность заведения общепита приостановлена.