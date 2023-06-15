Почти в два раза выросло количество вахтовых вакансий в Иркутской области

Эксперты hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на вахтовых работников в стране: за май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+ 91%) относительно аналогичного периода прошлого года.

Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (7% вахтовых вакансий в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

В целом по Сибири объем вахтовых вакансий за последние два месяца вырос на 89% по сравнению с прошлым годом, а наибольший всплеск спроса произошел в Омской области (+97%), Новосибирской области (+91%) и Красноярском крае (+90%). Однако, лидером по доле вахтовых вакансий относительно всех размещенных в регионе, на данный момент является Иркутская область, здесь каждое пятое предложение о работе – это вахта (21% от всех вакансий в области). Для сравнения, в Красноярском крае и Омской области доля таких вакансий составила 15% от всех размещенных, в Кемеровской области – 8%, в Алтайском крае – 7%, а наименьшая доля вахты среди сибирских регионов открыта в Новосибирской области – 6%.

Вахтовые вакансии в регионах Сибирского ФО, май-июнь 2023 Регион Динамика вахтовых вакансий, январь-май 2023/2022 Доля вахтовых вакансий в регионе относительно всех активных в нем же, январь-май 2023 Иркутская область 83% 21% Красноярский край 90% 15% Новосибирская область 91% 7% Омская область 97% 15% Кемеровская область 78% 9% Алтайский край 84% 8% Томская область 70% 10%

Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего в стране открывают компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).

Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку», и сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». В Сибири на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях (114 943 - 172 414 рублей).

Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с вахтовым методом работы

Регион Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Иркутская область 110 000 - 172 414 Красноярский край 114 943 - 172 414 Новосибирская область 114 943 - 172 414 Омская область 114 943 - 172 414 Кемеровская область 95 626 - 166 667 Алтайский край 86 207 - 152 874 Томская область 109 195 - 172 414 Республика Хакасия 103 448 - 155 172

«На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала. Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости (например, врачей, программистов, официантов и др.). Причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Но регионов с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. В то же время спрос на работников растёт. Чтобы успешно привлекать людей на вахту в сложившейся ситуации на рынке труда, необходимо предлагать не только высокую зарплату, но и создавать максимально комфортные условия работы», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Интерес со стороны соискателей к работе на вахте нельзя назвать массовым, в данный момент только 5% российских соискателей, находящихся в поиске работы, готовы рассматривать вахтовый метод. Любопытно, что 18% из них – женщины. Чаще всего кандидаты имеют большой опыт работы: 72% - от 6 лет и более, еще 14% - от 3 до 6 лет, новичков без опыта среди соискателей лишь 7%.

Соискатели охотнее всего рассматривают работу водителями (6% от всех активных резюме с пометкой о готовности к вахте), инженерами-конструкторами или инженерами-проектировщиками (5%), машинистами и технологами (по 4%). А на самые высокие зарплаты (свыше 240 тыс.руб.) обычно претендуют соискатели со следующей специализацией: руководители проектов, в том числе – строительных проектов, начальники производства и технологи.