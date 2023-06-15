Сбербанк предложил снять ограничение на вывоз валюты из страны

России удалось накопить комфортный уровень наличной ликвидности, передает ТАСС цитату председателя правления банка Анатолия Попова с ПМЭФ-2023.

«Введенные валютные ограничения позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности в стране. Считаем возможным несколько ослабить ограничения на вывоз наличности юридическими лицами», – сказал он.

Попов напомнил, что в прошлом году ИП и юрлицам из РФ разрешили рассчитываться с нерезидентами наличной валютой и рублями по внешнеторговым договорам и займам, однако доля таких операций невелика.