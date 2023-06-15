Сбер открыл более 450 тысяч бизнесов онлайн

За пять лет Сбер помог начинающим предпринимателям открыть более 450 тысяч ИП и ООО дистанционно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как отметил Анатолий Попов, сервис дочерней компании Сбера АО «Деловая среда» «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) начал работу в 2018 году. Число желающих открыть бизнес дистанционно стабильно растёт. Если за пять месяцев 2022 года онлайн было открыто 57,9 тыс. бизнесов, то за тот же период 2023 года — уже 58,4 тыс.

Чаще всего бизнес дистанционно открывали индивидуальные предприниматели: в этом году на их долю пришлось 85% всех открытий, на ООО — 15%. Предприниматели старше 36 лет открыли 56% бизнесов, 18–35 лет — 44%.

По профилю бизнеса, открытого онлайн с начала года, лидируют розничная торговля (17 тыс. ИП и ООО), перевозка пассажиров и грузов (6 тыс.), оптовая торговля (3,9 тыс.), специализированные строительные работы (3,5 тыс.) и строительство зданий (2,5 тыс.).

По итогам 5 месяцев 2023 года в топ-5 регионов, где предприниматели открыли больше всего компаний дистанционно, вошли Москва (6,4 тыс.), Московская область (4,2 тыс.), Краснодарский край (2,7 тыс.), Санкт-Петербург (2,5 тыс.) и Ростовская область (1,8 тыс.).

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Открытие бизнеса онлайн происходит быстро, удобно, без посещения банка и налоговой службы. Благодаря сервису Сбера можно подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей или обществ с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк. Для этого достаточно быть пользователем СберБанк Онлайн, иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и смартфон. Причём при передаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счёта будут бесплатны для предпринимателей».