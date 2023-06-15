Банкиры ждут рекордной прибыли

Кредитным организациям не помешали санкции и проблемы в экономике, сообщают «Известия».

Банки сейчас снова на коне. С чем связана устойчивость, которая впечатляет даже на фоне в целом держащей удар российской экономики? Рост прибыли банков в условиях неопределенности может казаться парадоксальным, говорит финансовый аналитик Марк Гойхман.

– Увеличивается кредитование на фоне того, что в целом относительно стабилизируется экономическая ситуация и не оправдываются наиболее негативные прогнозы, – говорит он. – Значительную роль в данных процессах играет увеличение госзаказов. Повышение государственных выплат относится и к физическим лицам. Данные процессы ведут к повышению потребностей и предложениям в кредитовании. За I квартал 2023 года юридические лица увеличили его на 2,8%, население – на 3,2%.

Эксперт добавил, что при этом происходит повышение маржинальности, прибыльности кредитных и иных операций из-за стабильной стоимости привлечения ресурсов и некоторого увеличения кредитных ставок.