Новости

Электроснабжение восстанавливают в Иркутском районе после сильного ветра 14 июня

В течение ночи электроснабжение большей части потребителей восстановлено. При выявлении повреждений на осмотры и проведение аварийно-восстановительных работ направлены бригады энергетиков и техника. Всего задействовано свыше 40 бригад и более 45 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

По состоянию на 08:00 15 июня без электроснабжения остаются населенные пункты и садоводства в зоне обслуживания Иркутской электросетевой компании.

Правобережный район Иркутска:

  • частично Кожзаводская,
  • Лаптевых,
  • Мало-Якутская,
  • Марии Цукановой,
  • Мельничная, пер.
  • 9 Января, проезд.
  • Лаптевых, Р
  • абочего Штаба,
  • Сурнова,
  • Удинский,
  • ул. Мельничная,
  • ул. Фабричная,
  • Детская, Каштаковская,
  • Лесная,
  • Освобождения,
  • пер. Стеклова,
  • Писарева,
  • проезд. Камчатский,
  • ул. Детская,
  • ул. Курильская,
  • ул. Менделеева,
  • ул. Ушаковская,
  • Щедрина.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 17:00.

Октябрьский район Иркутска:

  • частично 25 Октября,
  • 4-я Советская,
  • ул. 6-я Советская,
  • Коммунистическая,
  • Комсомольская,
  • Лыткина,
  • Пискунова,
  • проезд. Арсеньева,
  • проезд. Огарева,
  • Седова,
  • Сибирская,
  • ул. Верхняя Набережная,
  • ул. Дальневосточная.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 13:00.

Байкальский и Голоустненский тракты:

  • Родник,
  • Пилот,
  • Светлый,
  • Строитель,
  • Приозерное,
  • Ромашка,
  • Ромашка-2,
  • Лесовик,
  • Светлячок,
  • Атланты,
  • Лотос,
  • Соболь,
  • Лесотехник,
  • Зеленый Сад,
  • Лайнер,
  • Октябрьское,
  • Авиатор-2,
  • Мастерок,
  • Лебединка,
  • Клен,
  • Заозерное,
  • Жемчужина,
  • Уладово,
  • Еловый,
  • часть Плишкино и Новой Лисихи.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00. 

Александровский и Качугский тракты:

  • Зеленое,
  • Раздолье-2,
  • 50 Лет Победы,
  • Ангара,
  • Светофор,
  • Светофор-2,
  • Багульник,
  • Багульник-2,
  • Зеленая горка,
  • Коммунальник,
  • Дружба,
  • Авиастроитель,
  • Кедровое,
  • Прибрежное,
  • Скала,
  • Дианис,
  • Баргузин,
  • Хуторок,
  • Гиппократ,
  • Глория,
  • Веселое-3,
  • Локомотив.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00.

Напомним, что вчера почти 300 населенных пунктов Приангарья остались без света из-за сильного ветра. Превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в поселке Усть-Уда. 15 июня по области местами ожидается сильный северо-западный ветер 15-20 м/с и очень сильный ветер 25-28 м/с, по озеру Байкал возможны порывы 30-35 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и даже град.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ПМЭФ
ПМЭФ: Чего ждать от МСП, правительству понятнее, чем самому МСП
ВТБ на 13% нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса
Сбер открыл более 450 тысяч бизнесов онлайн
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес