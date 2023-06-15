Электроснабжение восстанавливают в Иркутском районе после сильного ветра 14 июня

В течение ночи электроснабжение большей части потребителей восстановлено. При выявлении повреждений на осмотры и проведение аварийно-восстановительных работ направлены бригады энергетиков и техника. Всего задействовано свыше 40 бригад и более 45 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.
По состоянию на 08:00 15 июня без электроснабжения остаются населенные пункты и садоводства в зоне обслуживания Иркутской электросетевой компании.
Правобережный район Иркутска:
- частично Кожзаводская,
- Лаптевых,
- Мало-Якутская,
- Марии Цукановой,
- Мельничная, пер.
- 9 Января, проезд.
- Лаптевых, Р
- абочего Штаба,
- Сурнова,
- Удинский,
- ул. Мельничная,
- ул. Фабричная,
- Детская, Каштаковская,
- Лесная,
- Освобождения,
- пер. Стеклова,
- Писарева,
- проезд. Камчатский,
- ул. Детская,
- ул. Курильская,
- ул. Менделеева,
- ул. Ушаковская,
- Щедрина.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 17:00.
Октябрьский район Иркутска:
- частично 25 Октября,
- 4-я Советская,
- ул. 6-я Советская,
- Коммунистическая,
- Комсомольская,
- Лыткина,
- Пискунова,
- проезд. Арсеньева,
- проезд. Огарева,
- Седова,
- Сибирская,
- ул. Верхняя Набережная,
- ул. Дальневосточная.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 13:00.
Байкальский и Голоустненский тракты:
- Родник,
- Пилот,
- Светлый,
- Строитель,
- Приозерное,
- Ромашка,
- Ромашка-2,
- Лесовик,
- Светлячок,
- Атланты,
- Лотос,
- Соболь,
- Лесотехник,
- Зеленый Сад,
- Лайнер,
- Октябрьское,
- Авиатор-2,
- Мастерок,
- Лебединка,
- Клен,
- Заозерное,
- Жемчужина,
- Уладово,
- Еловый,
- часть Плишкино и Новой Лисихи.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00.
Александровский и Качугский тракты:
- Зеленое,
- Раздолье-2,
- 50 Лет Победы,
- Ангара,
- Светофор,
- Светофор-2,
- Багульник,
- Багульник-2,
- Зеленая горка,
- Коммунальник,
- Дружба,
- Авиастроитель,
- Кедровое,
- Прибрежное,
- Скала,
- Дианис,
- Баргузин,
- Хуторок,
- Гиппократ,
- Глория,
- Веселое-3,
- Локомотив.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00.
Напомним, что вчера почти 300 населенных пунктов Приангарья остались без света из-за сильного ветра. Превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в поселке Усть-Уда. 15 июня по области местами ожидается сильный северо-западный ветер 15-20 м/с и очень сильный ветер 25-28 м/с, по озеру Байкал возможны порывы 30-35 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и даже град.