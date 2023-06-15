Электроснабжение восстанавливают в Иркутском районе после сильного ветра 14 июня

В течение ночи электроснабжение большей части потребителей восстановлено. При выявлении повреждений на осмотры и проведение аварийно-восстановительных работ направлены бригады энергетиков и техника. Всего задействовано свыше 40 бригад и более 45 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

По состоянию на 08:00 15 июня без электроснабжения остаются населенные пункты и садоводства в зоне обслуживания Иркутской электросетевой компании.

Правобережный район Иркутска:

частично Кожзаводская,

Лаптевых,

Мало-Якутская,

Марии Цукановой,

Мельничная, пер.

9 Января, проезд.

Лаптевых, Р

абочего Штаба,

Сурнова,

Удинский,

ул. Мельничная,

ул. Фабричная,

Детская, Каштаковская,

Лесная,

Освобождения,

пер. Стеклова,

Писарева,

проезд. Камчатский,

ул. Детская,

ул. Курильская,

ул. Менделеева,

ул. Ушаковская,

Щедрина.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 17:00.

Октябрьский район Иркутска:

частично 25 Октября,

4-я Советская,

ул. 6-я Советская,

Коммунистическая,

Комсомольская,

Лыткина,

Пискунова,

проезд. Арсеньева,

проезд. Огарева,

Седова,

Сибирская,

ул. Верхняя Набережная,

ул. Дальневосточная.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 13:00.

Байкальский и Голоустненский тракты:

Родник,

Пилот,

Светлый,

Строитель,

Приозерное,

Ромашка,

Ромашка-2,

Лесовик,

Светлячок,

Атланты,

Лотос,

Соболь,

Лесотехник,

Зеленый Сад,

Лайнер,

Октябрьское,

Авиатор-2,

Мастерок,

Лебединка,

Клен,

Заозерное,

Жемчужина,

Уладово,

Еловый,

часть Плишкино и Новой Лисихи.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00.

Александровский и Качугский тракты:

Зеленое,

Раздолье-2,

50 Лет Победы,

Ангара,

Светофор,

Светофор-2,

Багульник,

Багульник-2,

Зеленая горка,

Коммунальник,

Дружба,

Авиастроитель,

Кедровое,

Прибрежное,

Скала,

Дианис,

Баргузин,

Хуторок,

Гиппократ,

Глория,

Веселое-3,

Локомотив.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 18:00.

Напомним, что вчера почти 300 населенных пунктов Приангарья остались без света из-за сильного ветра. Превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в поселке Усть-Уда. 15 июня по области местами ожидается сильный северо-западный ветер 15-20 м/с и очень сильный ветер 25-28 м/с, по озеру Байкал возможны порывы 30-35 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и даже град.