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Маркетплейсам создадут новые правила

Минпромторг выступает за регулирование работы маркетплейсов, рассказали «Известиям» в ведомстве.

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Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом, рассказали «Известиям» в министерстве. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования, считают в Минпромторге. Там привели в пример продовольственные офлайн-магазины – они отвечают перед потребителем по закону о торговле. Так же должна делать и онлайн-отрасль, тем более напряженность в отношениях между агрегаторами и их партнерами нарастает, подчеркнули в ведомстве.

Там считают, что важно дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам). Некоторые элементы для этих терминов можно взять из технических регламентов ЕАЭС и закона о защите прав потребителей, полагают в ведомстве. Это позволит сформулировать разные подходы к регулированию обычного сетевого офлайн-ритейла и агрегаторов – у них отличаются бизнес-процессы.

Также крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров. Маркетплейс – это, по сути, рынок. Для сравнения, действующий закон запрещает управляющим компаниям рынков заниматься торговлей, добавили в Минпромторге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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