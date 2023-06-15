Две площадки в Братске благоустроены благодаря «Зеленой волне» РУСАЛа

РУСАЛ подвёл итоги седьмого ежегодного экомарафона «Зелёная волна». В акции приняли участие более 1200 волонтёров из 18 городов, которые высадили более 2200 растений.

Экомарафон по озеленению городских и общественных пространств стартовал 29 апреля в Москве и через месяц финишировал в Братске. Впервые в масштабной акции участвовали волонтёры РУСАЛа из Бокситогорска и Еревана, а также сотрудники компании Эн+ из Дивногорска и Иркутска.

Места для озеленения выбирались на основе собственного аналитического инструмента Компании – Индекса устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять сферы, в которых существуют пробелы и которые требуют повышенного внимания.

Для каждой территории был разработан план озеленения, учитывающий приживаемость растений, рекомендации экологов и ландшафтных дизайнеров. Например, над проектом благоустройства дома-интерната «Росток» в Братске потрудились студенты местного госуниверситета.

В разных городах в «Зелёной волне» участвовало от нескольких десятков до полутора сотен эко-волонтёров, включая сотрудников РУСАЛа с семьями, воспитанников и работников образовательных и социальных учреждений, некоммерческих организаций и муниципальных органов власти. В Красноярске к акции также присоединились студенты КрасГМУ из Гвинеи, которые учатся по специальной программе РУСАЛа.

Отметим, что в Братске в этом году акция прошла на территориях двух учреждений. Помимо «Ростка» благоустроена площадка около построенного недавно РУСАЛом Центра спортивных единоборств. Там волонтеры БрАЗа высадили восемьдесят елочек.

Бессменный организатор акции «Зеленая волна» - «Центр социальных программ РУСАЛа». Это корпоративный благотворительный фонд, созданный основателем компании Олегом Дерипаска почти 20 лет назад. В задачи фонда в числе прочего входит грантовая поддержка лучших общественных инициатив в регионах, а также организация экологических акций.