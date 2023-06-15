57% предприятий нужны инвестиции в оборудование

Потребность в капиталовложениях снизилась лишь у 5%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

Вложения в обеспечение производства отечественными оборудованием и машинами как ключевое направление для инвестиций определили 57% промышленников.

Для 35% предприятий (возможны были множественные варианты ответа) наиболее актуальным стало направление инвестирования в модернизацию производственных мощностей для выпуска продукции в рамках реализации программы импортозамещения.

17% респондентов отметили, что нуждаются в инвестициях для выпуска импортных аналогов, но без процедуры частичного обновления или полной замены производственных мощностей.

Замкнуло тройку приоритетов направление, ориентированное на процесс кадровой оптимизации, – обучение сотрудников и поиск высококвалифицированных кадров: как отмечается в обзоре, по мнению 26% руководителей предприятий, привлечение инвестиций в развитие кадрового потенциала – одна из главных составляющих успеха в начатой трансформации промышленности.