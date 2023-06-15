ПЭК запустил перевозки грузов с помощью беспилотного транспорта

Компания начнет с четырех рейсов в сутки между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М11. Благодаря беспилотной технологии ПЭК планирует на 12% повысить скорость перевозки и на 10% снизить ее себестоимость.

14 июня беспилотный грузовик КамАЗ с грузами ПЭК отправился в свой первый рейс. Автомобиль пройдет 1300 км от Санкт-Петербурга до Москвы и в обратном направлении по трассе М11.

«Беспилотные логистические коридоры», который курирует Правительство РФ совместно с Минтрансом России, другими профильными министерствами и ведомствами, а также оператором дороги «Автодор».

На первом этапе ПЭК планирует запустить четыре беспилотных рейса в сутки, к осени – увеличит их число.