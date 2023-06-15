Segezha Group видит за CLT будущее эко-девелопмента

На ПМЭФ-2023 вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group Николай Иванов принял участие в панельной дискуссии «Зеленый – хит сезона. Устойчивое развитие российского девелопмента: реалии и новые возможности», организованной ГК «Самолет».

Представитель холдинга поделился оценками перспектив отрасли многоэтажного деревянного домостроения применительно к развитию лесопромышленного комплекса в России.

Николай Иванов напомнил, что первым отечественным проектом многоэтажного жилого деревянного строительства стал ЖК «Соколики» из CLT-панелей в Соколе Вологодской области. Построили два здания, по четыре этажа и 64 квартиры в каждом. Основная цель – показать, что конструкции Segezha Group из древесины можно применять и в массовом сегменте. Дело в том, что в сегменте индивидуального жилищного строительства премиального и бизнес-класса холдинг присутствует уже давно.

Дома в Соколе строили относительно долго – четыре месяца. Реальный срок строительства таких домов не должен превышать двух. Стройка идет в любую погоду, нет ограничений по сезонности. Поскольку удельный вес CLT на порядок ниже традиционных конструкций из железобетона, применяются облегченные фундаменты. Такая технология открывает «окно возможностей» для строительства на российском Севере. Так, следующие CLT-дома холдинга появятся в Байкальске Иркутской области.