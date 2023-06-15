75% работодателей в Иркутске повышали зарплаты в течение последнего года

В течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 74% иркутских компаний, в том числе в 53% организаций это было сделано менее чем полгода назад. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

В 53% иркутских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6—12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух, сообщили 9% работодателей. 8% не повышали зарплаты работникам уже более 2 лет.

О том, что оклады пересматривали буквально несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (63% против 44%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (15%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (74%), производства и услуг (по 64%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (26 и 22% соответственно).