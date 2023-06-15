Соглашение о строительстве завода трансмиссий и редукторов в Ангарске подписали на ПМЭФ-2023

Расписались под документом губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор ИЗГТ Александр Горин. Участие в церемонии подписания принял председатель исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Предполагаемый объем инвестиций проекта составит 1,25 млрд рублей, будет создано около 100 рабочих мест. Сейчас идет оформление земельного участка, подбор необходимого оборудования, уже есть предварительные договоренности по сбыту с крупным производителем сельскохозяйственной техники.

– Данный проект направлен на импортозамещение. В России очень мало заводов, выпускающих трансмиссии и редукторы, за Уралом их нет совсем, поэтому, конечно, продукция будет иметь спрос. Иркутский завод гусеничной техники демонстрирует хорошие показатели, мы готовы поддержать Вас в этом проекте. Компании за несколько лет удалось перейти от штучного ремонта к серийному производству широкого ассортимента вездеходной техники, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как уточнил Александр Горин, на сегодняшний день Иркутский завод гусеничной техники производит широкий ассортимент вездеходной техники, выпускает в год до 150 гусеничных вездеходов. Сейчас на предприятии продолжается модернизация производства: запускаются новые модификации действующей техники, также завод обеспечивает заказчиков запасными частями и комплектующими для вездеходов. В 2022 году компания вступила в национальный проект «Производительность труда» от Федерального центра компетенций, благодаря чему производительность труда возросла на 23 %.

– Для нас подписание договора – очень большой шаг, благодаря соглашению для нас открываются возможности государственной поддержки с точки зрения обучения персонала, получения льготных займов на модернизацию предприятия. Очень ценим поддержку губернатора. Мы очень заинтересованы в том, чтобы построить большой современный завод, потому что на базе этого завода сможет вырасти целый кластер машиностроения. Самое важное сейчас – накопить компетенции и вырастить персонал, именно на этом уже сейчас, еще на первых этапах проекта, делаем акцент, – рассказал Александр Горин.

Строительство Иркутского завода трансмиссий и редукторов планируется начать в 2024 году, проект будет реализован за пять лет.