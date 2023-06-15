ВТБ до конца года запустит переводы в Индию и Турцию

До конца 2023 года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми из новых направлений станут Индия и Турция. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

ВТБ на постоянной основе расширяет географию трансграничных переводов. Сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран. К концу года банк планирует увеличить число доступных направлений в 2,5 раза, в том числе за счет переводов в Индию и Турцию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах.

«ВТБ активно развивает направление трансграничных переводов в «мягких» валютах, которые стали одним из основных трендов новой экономики России. За неполный год с момента запуска сервиса мы открыли более 10 коридоров, которые максимально востребованы нашими клиентами. Число трансграничных переводов растет кратно и будет увеличиваться. Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас направляется туристический поток. Поэтому мы уверены, что новый сервис ВТБ будет максимально востребован у клиентов, планирующих как деловые поездки в эти регионы, так и отдых там», – отметил Анатолий Печатников.

Сегодня совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам розничным клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ могут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу.

За пять месяцев 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили более 66 тысяч переводов за рубеж, что в 2,5 раза превышает результат за январь-май прошлого года. В целом по итогам 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций.