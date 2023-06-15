70 лет с начала строительства Иркутского алюминиевого завода

Торжественное мероприятие в честь этого события состоялось у памятного знака «Верстовой столб Шелехов».

В мероприятии приняли участие первостроители, общественники, глава города Шелехова Алексей Тенигин, экс-мэр Владислав Поздняк, председатель Думы района Фёдор Саломатов и генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых.

Артём Фоминых, генеральный директор ИркАЗа компании РУСАЛ:

– Сегодня хочу от себя лично и от имени коллектива нашего завода поблагодарить всех, кто причастен к строительству предприятия, к его развитию и процветанию. Мы всегда будем благодарны тем, кто заложил мощный фундамент в развитие Иркутского алюминиевого завода.

С большой честью и благодарностью присутствующие говорили о том, как 70 лет назад началось строительство Иркутского алюминиевого завода. 12 июня 1953 года считается первым рабочим днем на стройке. Прошло много лет, строился город, росли производственные корпуса, на смену прежним технологиям приходили новые.

И вот завод вновь на пороге масштабных перемен. Он вошел в число четырех заводов РУСАЛа в Сибири, которые будут полностью перестроены, а производство переориентировано на более экологичное. Программу планомерного усовершенствования производственных мощностей и вместе с тем экологической модернизации запустил на Иркутском алюминиевом заводе основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще в начале 2000-х годов.