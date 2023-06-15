Каждый четвертый внешнеторговый контракт СМБ заключен в юанях

Доля юаня в объеме трансграничных расчетов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысила 20%, увеличившись за год в 10 раз. В китайской валюте сегодня заключено 23% внешнеторговых контрактов предпринимателей. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Средний и малый бизнес довольно активно вовлечен в развитие внешней торговли. Новая экономика позволяет предпринимателям адаптировать свои стратегии, осваивать новые форматы внешнеэкономической деятельности, поэтому даже на фоне санкционных ограничений мы стремимся оказать им всестороннюю поддержку. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ переводят в юани действующие договоры и заключают новые. Если на начало 2022 года доля внешнеторговых контрактов в китайской валюте на обслуживании в ВТБ составляла не более 3%, то сегодня на них приходится 23% контрактов этого сегмента. В целом доля контрактов с китайскими партнерами с начала прошлого года выросла с 10% до 24%. Наиболее активно с Китаем работают торговые компании, сельхозпроизводители, предприятия обрабатывающей промышленности и других отраслей. При этом мы внимательно следим за выходом компаний на новые рынки и осваиваем расчеты в других национальных валютах дружественных и нейтральных стран», − отметил Денис Бортников.

Российский рубль и юань выступают основными валютами трансграничных расчетов. По статистике сегмента среднего и малого бизнеса ВТБ, вес юаня в общем объеме расчетов с начала 2022 года вырос в 10 раз, до 20%, а в объеме валютных платежей − в 20 раз, до 94%. Банк фиксирует рост платежей практически по всем национальным валютам дружественных стран. Объемы расчетов в юанях с начала прошлого года выросли почти в два раза, число платежей – в 2,3 раза. К иным наиболее востребованным валютам относятся белорусские рубли, казахстанский тенге, активно входят в оборот азербайджанский манат и армянский драм, а также индийская рупия и вьетнамский донг.

ВТБ также отмечает рост объема пассивов клиентов СМБ в китайских юанях: с момента запуска депозитов в сентябре прошлого года объем размещенных средств достиг 1 млрд юаней (11 млрд рублей), к концу года банк рассчитывает удвоить этот показатель.

Благодаря инфраструктуре дочерних банков и филиалов, собственных каналов и технологий ВТБ проводит трансграничные независимые расчеты в большинстве национальных валют, обеспечивает их скорость, надежность и безопасность. Клиентам ВТБ доступны специальные тарифы на расчеты и ведение счетов, индивидуальные курсы, а также цифровые сервисы экосистемы ВЭД для эффективной работы с зарубежными партнерами. В 2023 году ВТБ запустил Центр экспертизы и поддержки ВЭД, который обеспечивает сопровождение клиентов среднего и малого бизнеса на всех этапах международных сделок.