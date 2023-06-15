Единый стенд, посвященный экономическому и инвестиционному потенциалам регионов Сибири, открыли на ПМЭФ

Регионы Сибири заявили о своем социально-экономическом, инвестиционном и научном потенциале на открытии единого стенда «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме. В таком общем формате Сибирь проводит презентацию уже в четвертый раз. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Участие в открытии стенда приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко, главы субъектов СФО.

– Вновь единой командой мы представляем на площадке Петербургского международного экономического форума Сибирь. Исполнительным комитетом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское Соглашение», руководителями органов власти регионов для этого проведена большая подготовительная работа. Прошедший год был непростым для всей страны и сибиряков, но мы уверенно прожили его, сумев вырастить больший урожай зерновых, не уронив показатели экономического развития, а по ряду из них повысив значения. Жизнь в новых условиях привела к тому, что изменились логистические коридоры, нам пришлось срочно искать новых экономических партнеров, нам это удается. Несмотря на попытки идеологических противников сделать так, чтобы мы с вами стали слабыми и приняли их условия жизни, такого не будет. Россия растет и развивается, в том числе регионы Сибири. У нас с вами великое будущее, – подчеркнул полпред.

Приветствуя участников события от имени Правительства России, Виктория Абрамченко обратила внимание, что сибирским регионам есть что предложить своим гостям и инвесторам.

– Большая Сибирь – это десять сибирских регионов. Десять, сильных, крепких регионов, у которых большой потенциал развития благодаря уникальным природным ресурсам, географическому положению, научному и кадровому потенциалам. Прошлый год был непростым. Но несмотря на это и на санкционное давление, индекс промышленного производства сибирских регионов вырос на 1%. Объем выпуска товаров и услуг увеличился на 7,6%. Объем частных инвестиций превысил 2 трлн рублей. Это позволило создать более 7 тыс. новых рабочих мест. Хочу, чтобы вы установили новые деловые контакты, чтобы расширяли свое экономическое взаимодействие и сотрудничество. Только благодаря такому открытому диалогу можно говорить о поступательном развитии, Могущество России Сибирью будет прирастать, – сказала Виктория Абрамченко.

Коллективная экспозиция станет на три дня площадкой, где сибирские регионы будут вести переговоры, подписывать соглашения о сотрудничестве и презентовать социально-экономический потенциал для представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который возглавляет делегацию Приангарья на ПМЭФ, регион представит на стенде пять инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение. Общий объем инвестиций составит – 378,9 млрд рублей. Один из проектов – модернизация нефтехимического производства АО «АНХК», направлен на выпуск новой продукции – автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5. Топливо обладает высокими экологическими характеристиками. Запуск Иркутской нефтяной компанией завода полимеров в Усть-Кутском районе обеспечит область полимерными материалами, применяемыми в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности. Проект ООО «БратскХимСинтез» – это создание инновационного производственного комплекса по малотоннажному производству активных фармацевтических субстанции, которые ранее импортировались, для выпуска препаратов. Проект ООО «Азия-Мьюзик Компани» по модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования позволит увеличить выпуск музыкальной продукции на 25%. Также состоится презентация проекта АО «Группа «Илим», включающего в себя модернизацию производства, строительство целлюлозно-картонного комбината и строительство лесопитомника. Реализация всех этих инвестпроектов подразумевает создание 3,4 тыс. рабочих мест.

– Уже приводил эти данные, но повторю еще раз: несмотря на внешние факторы, ни один из реализуемых на территории региона крупных и средних инвестиционных проектов не был приостановлен. Таких проектов у нас около 180, их общая стоимость свыше 3 трлн рублей. Это и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, и дополнительных налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Большинство официальных встреч делегации Иркутской области и подписание более 20 соглашений о сотрудничестве состоятся на площадке стенда «Большая Сибирь»