Сержант МЧС из Иркутской области погиб в зоне спецоперации на Украине

Усть-Илимск простился с уроженцем города – погиб Александр Сергеевич Ту-Си при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, рассказала мэр Анна Щекина.

«Александр Сергеевич принял решение сильного и смелого мужчины, искренне любящего свою Родину, отправиться на СВО, чтобы защищать мирных граждан и отстаивать безопасность России. Он до конца честно, мужественно и верно исполнял свой воинский долг», – рассказала глава населенного пункта.

Мужчина окончил школу №15, потом учился в колледже. До спецоперации работал в МЧС, имел звание сержанта.