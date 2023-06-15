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Сержант МЧС из Иркутской области погиб в зоне спецоперации на Украине

Усть-Илимск простился с уроженцем города – погиб Александр Сергеевич Ту-Си при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, рассказала мэр Анна Щекина.

«Александр Сергеевич принял решение сильного и смелого мужчины, искренне любящего свою Родину, отправиться на СВО, чтобы защищать мирных граждан и отстаивать безопасность России. Он до конца честно, мужественно и верно исполнял свой воинский долг», – рассказала глава населенного пункта.

Мужчина окончил школу №15, потом учился в колледже. До спецоперации работал в МЧС, имел звание сержанта.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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