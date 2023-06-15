Новые маршруты общественного транспорта появятся в Иркутске

Администрация города разработала новые маршруты общественного транспорта № 53 «Аэропорт – предместье Марата» и № 88 «Ново-Иркутская ТЭЦ – Центральный рынок – Ново-Иркутская ТЭЦ», сообщили в пресс-службе мэрии.

«После того, как была закрыта поликлиника на улице Баррикад, жители предместья Марата стали пользоваться услугами другого медицинского учреждения – № 9 в предместье Радищева. Возникла необходимость организовать транспортную связь между районом аэропорта и предместьем Марата, чтобы горожанам было удобнее добираться до больницы. Поэтому разработали новый маршрут № 53», – пояснили в отделе организации пассажирских перевозок мэрии.

В районе Ново-Иркутской ТЭЦ плотная жилая застройка. Для улучшения транспортного обслуживания его жителей решено ввести дополнительный маршрут № 88. Он будет проходить через Академический мост. Конечную остановку «Центральный рынок» разместят на улице Литвинова.

Сейчас проходят конкурсные процедуры для определения перевозчиков.