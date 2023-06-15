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У отравившихся шаурмой в Братске нашли сальмонеллу

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выявило сальмонеллу у людей, которые отравились едой в кафе «Шаурму хочу» в Братске, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам лабораторных исследований, проведенного методом ПЦР в  пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе», – говорится в сообщении.

Кафе закрыто. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время с заболеванием госпитализированы 35 человек, 9 из которых дети. Остальные люди лечатся амбулаторно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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