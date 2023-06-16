Новую высокотехнологичную газоочистку строят на БрАЗе

Новую, двенадцатую по счету «сухую» газоочистку начали строить на БрАЗе. Между корпусами восьмой серии электролиза уже установлены опорные металлоконструкции, ведется монтаж газоотводных систем. Установка сухого типа (СГОУ) - разработка специалистов компании «СибВАМИ», входящей в структуру РУСАЛа, и не имеет аналогов в России. При очистке задерживается до 99,8% вредных примесей.

На Братском алюминиевом заводе «сухая» газоочистка работает в паре с так называемой «мокрой» ступенью, что делает процесс еще эффективнее. На первом этапе газ, образующийся в процессе электролиза, очищается при помощи глинозема. Помимо того, что глинозём - сырье для производства алюминия, он способен улавливать фториды.

- Фторированный глинозем затем направляется в электролизёры, то есть, возвращается в производство, а газ ждет еще один, «мокрый» этап очистки. Орошение содовым раствором нейтрализует соединения серы, - поясняет директор по экологии БрАЗа Александр Гавриленко. – Изначально на нашем заводе использовался именно «мокрый» способ. С введением агрегатов «сухого» типа прежние газоочистки продолжают работать, усиливая экологический эффект.

Замена газоочистных сооружений на БрАЗе началась более 10 лет назад в соответствии с планом модернизации и внутренних природоохранных мероприятий РУСАЛа. Сначала это были шведские установки «Альстом». В 2015-м основатель РУСАЛа Олег Дерипаска принял решение о необходимости разработки компанией собственной конструкции газоочистных сооружений. И уже спустя два года на предприятиях РУСАЛа начали устанавливать СГОУ СибВАМИ с идеальным соотношением цена-качество.

Отметим, что проект «сухих» газоочисток РУСАЛа удостоен Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике».

- Установка №82, строящаяся сейчас на БрАЗе, станет двенадцатым современным газоочистным сооружением завода, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Запуск планируем в конце года. Параллельно на БрАЗе ведется закладка фундамента еще одной «сухой» газоочистки, она расположена на девятой серии корпусов электролиза. Документация по еще двум СГОУ на стадии экспертизы.

Строительство высокотехнологичных газоочисток на БрАЗе ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В комплексе с автоматизацией процессов и поэтапным переводом электролиза на «ЭкоСодерберг» это позволяет планомерно снижать воздействие на окружающую среду. С 2019 года объем выбросов БрАЗа сократился на 8,4%.

В ближайшие несколько лет половину производства братского алюминия переведут на высокоэкологичную технологию предварительно обожженного анода, лучшую в современной мировой практике. Это позволит добиться на новых мощностях десятикратного снижения выброса фторидов и ликвидировать попадание в атмосферу бенз(а)пирена.

Строительство новых корпусов на БрАЗе начнется уже этим летом. По мере введения их в эксплуатацию часть ныне действующих производственных зданий будут демонтированы.