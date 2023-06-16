Татьяна Завьялова: важно создать объективный инструмент мониторинга парниковых газов

Cтарший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока» на Петербургском международном экономическом форуме

По данным Всемирного банка, которые привела Татьяна Завьялова, доля глобальной эмиссии, которая покрыта или планируется к покрытию добровольными и обязательными углеродными механизмами за 10 лет выросла с 7 до 23%. Углеродное регулирование уже внедрено в 73 юрисдикциях. Государства и компании ищут новые подходы, стремясь одновременно решить климатическую проблему и сохранить экономическую конкурентоспособность.

Одно из решений — это запуск механизма трансграничного углеродного регулирования или иных механизмов защиты своих рынков и создания преференций для своего бизнеса по «климатическому признаку». Российская экономика на этом фоне выглядит уязвимой. Наша страна может стать мишенью для государств, которые в одностороннем порядке могут ввести трансграничное углеродное регулирование или иной вид экономической дискриминации по «климатическому признаку». Сегодня Россия занимает 4-е место в мире по объёму выбросов (2,2 млрд тонн в год), уступая только Китаю, США и Индии.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«С учётом недавних законодательных изменений новая климатическая политика EC повлияет даже на те торговые потоки, которые не направляются в Евросоюз. По нашим оценкам, влияние CBAM (carbon border adjustment management) в новой редакции на российскую экономику только возросло: в результате совокупный объём платежей российских экспортёров в 2026–2035 годах увеличится ещё на 5,1% до 18,6 млрд долларов США».

Очевидно, что CBAM будет влиять на весь мир и прежде всего — на развивающиеся страны и страны с формирующимся углеродным рынком (Юго-Восточная Азия, Африка). Регуляторы Европейского Союза используют пограничные углеродные корректировки, такие как СВАМ, чтобы создать экономические стимулы для декарбонизации экономики и сохранения конкурентоспособности своих компаний. Вопрос лишь в том, как быстро другие страны начнут вводить подобные механизмы. Подвижки к этому уже наблюдаются в Казахстане и Южной Корее.

Татьяна Завьялова отметила, что для Сбера климатическая повестка напрямую связана с устойчивостью бизнеса, потому что это риски кредитного и инвестиционного портфеля. Сбер стал первым российским банком, который утвердил Климатическую стратегию, сформулировал конкретные публичные климатические цели и принял обязательства по достижению углеродной нейтральности по операционной деятельности до 2030 года. Сбер сохраняет свои цели по достижению углеродной нейтральности по Охватам 1 и 2 к 2030 году и продолжает содействовать национальному переходу к низкоуглеродному развитию. В прошлом году банк снизил объём выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте на 21% по Охвату 1 и на 18% — по Охвату 2 (по сравнению с 2019 годом).

Недавно банк утвердил Энергетическую политику, которая отражает позицию Сбера в области энергосбережения и энергоэффективности. Кроме того, банк принял участие в первом российском аукционе по торговле углеродными единицами и провёл стресс-тестирование физических климатических рисков до 2040 года.

В текущих условиях важно идти в ногу с нашими ближайшими соседями. Например, Китай сегодня претендует на ключевую роль в создании общего рынка углеродных единиц, отметила Татьяна Завьялова. Страна планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году и намерена вложить в эту задачу 16 трлн долларов США. С 2021 года в Китае действует система торговли выбросами СО2, сформировалась и практика льготного зелёного финансирования для декарбонизации экономики. В рамках программы «Один пояс, один путь» Китай предлагает создать Союз углеродной нейтральности, в который могут войти страны Юго-Восточной Азии, а также Россия.

Таким образом, в настоящий момент формирование внутреннего спроса на углеродные единицы может возникнуть, скорее, в связи с необходимостью снизить внешнеэкономические издержки, связанные с декарбонизацией доступных рынков. Иначе, из-за углеродного налога уже через два года для России из-за потери конкурентоспособности могут закрыться даже оставшиеся рынки, подытожила Татьяна Завьялова.

В дискуссии также приняли участие первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергей Мачехин. Модератором выступил руководитель группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий.