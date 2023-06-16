Отраслевые решения Сбера помогли бизнесу сэкономить 4,4 млрд рублей

Благодаря отраслевым решениям, которые Сбер начал внедрять в конце 2021 года, предприниматели сэкономили 4,4 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила пресс-служба Сбербанка.

Число предпринимателей, которые пользуются отраслевыми решениями Сбера и получают от этого выгоду, быстро растёт. В мае 2022 года ими пользовались 3 тысячи таких клиентов, а в мае 2023-го — уже 178 тысяч. Сейчас Сбер предлагает бизнесу 7 отраслевых решений: для коммерческой недвижимости, ЖКХ, оптовой торговли, розничной торговли, сферы услуг, транспорта и ресторанного бизнеса. Наборы опций для каждой отрасли подобраны с учётом специфики ведения бизнеса и бесплатны для клиентов

Пользователи отраслевого решения для сферы услуг экономят от 66 тыс. рублей в год благодаря бесплатным уведомлениям клиентов о визитах и CRM-системе для управления бизнесом. Экономия предпринимателей, занятых в оптовой торговле, доходит до 60 тыс. рублей за год: им также доступна бесплатная CRM-система.

Отраслевое решение для ЖКХ, которое автоматизирует работу управляющих компаний, хранение данных об объектах, приём оплаты и показаний счётчиков и многое другое, в среднем стоит около 60 тыс. рублей в год. Получая сервис в Сбере бесплатно, компания экономит эти средства.

Отраслевое решение для коммерческой недвижимости даёт ежегодную экономию в 30 тыс. рублей на отчётах по объектам недвижимости и бесплатном размещении объявлений о сдаче в аренду на популярных площадках.

Наконец, отраслевое решение для транспорта позволяет сэкономить 42 тыс. рублей в год. Решение создано для управления грузоперевозками и отслеживания расходов, например, на обслуживание автопарка.

Подключить решения для отраслей можно в интернет-банке СберБизнес.