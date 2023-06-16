Сбер измерит финансовое здоровье россиян

В этом году Сбер запустит для граждан новый комплексный сервис — индекс финансового здоровья, который объединит инструменты персонального финансового менеджмента (PFM, Personal Financial Management), накопительные и страховые продукты блока «Управление благосостоянием». Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на сессии «Формирование финансовой культуры как фактор роста» Петербургского международного экономического форума.

Как отметил Руслан Вестеровский, сервис появится в мобильном приложении СберБанк Онлайн и будет комплексно оценивать финансовое здоровье клиента, а именно:

регулярные расходы (например, сколько месяцев за предыдущие полгода клиент тратил меньше, чем поступало на его счета в Сбере);

размер финансовой подушки (как долго она позволит клиенту сохранять привычный образ жизни);

уровень защищённости (насколько застрахованы жизнь, здоровье и имущество клиента);

уровень риска и сбалансированность инвестиционного портфеля;

будущую пенсию клиента (рассчитывает её размер на данный момент и сравнивает с текущим доходом).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Индекс финансового здоровья комплексно оценит состояние финансов клиента, поможет поддерживать желаемый уровень жизни и сформировать полезные финансовые привычки. Он подскажет, где у человека всё хорошо, а чему стоит уделить больше внимания, автоматизирует рутинные операции, геймифицирует управление личными финансами и будет поощрять пользователей за каждый шаг к благополучию».

Сбер несколько лет предметно занимается сервисами персонального финансового менеджмента для граждан, которые помогают миллионам людей отслеживать расходы и доходы, вести бюджет, формировать и защищать капитал и достигать финансовых целей.

В банке уже научились закрывать базовые потребности людей с помощью персональной аналитики, подчеркнул Руслан Вестеровский. Например, отвечать на вопросы «Сколько у меня денег и где они лежат?» (сервис «Всего средств») и «На что я трачу?» (сервис «Анализ финансов»). Фоновые механики накопления (сервис «Автонакопления») избавляют от необходимости самостоятельно копить: клиент подключает одну из копилок, и деньги автоматически перечисляются на выбранный счёт. Сервис «Советы» на основе финансового поведения конкретного пользователя помогает ему экономить и приумножать средства в разных жизненных ситуациях.

Ежемесячная аудитория сервисов PFM в СберБанк Онлайн достигла 60 млн человек, хотя в апреле 2022 года она составляла 50 млн человек. Каждый день этими сервисами пользуется 12 млн человек.