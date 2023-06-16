Сбер продал более 1,5 млн умных устройств Sber с ассистентом Салют

Число проданных умных устройств Sber с ассистентом Салют превысило 1,5 млн. Об этом сообщил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев на ПМЭФ-2023.

При подсчете учитывались ТВ-приставка SberBox, умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, телевизоры под управлением операционной системы Салют ТВ, умный дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top и медиаколонка SberBox Time. Основная доля продаж пришлась на флагманские ТВ-приставки SberBox.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологий» Сбербанка:

«Совсем недавно мы отмечали важную веху — первый миллион проданных устройств, теперь мы стремительно подошли к новой промежуточной отметке в полтора миллиона, пройдя этот путь менее чем за год. Мы действительно наблюдаем растущую популярность наших умных устройств, в частности в сегменте умных колонок и телевизоров с ОС Салют ТВ. В наших планах занять лидирующие позиции на рынке потребительской электроники, видим своей задачей сейчас обеспечить людей в нашей стране умной, доступной и качественной техникой, которая будет гарантировать постоянное развитие сервисов и стабильность их работы».